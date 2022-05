“Gelukkig waren de bewoners net gaan slapen”: vensterbank belandt in zetel nadat chauffeur flat op gelijkvloers binnen reed” 

Hulpdiensten werden kort na middernacht opgeroepen voor instortingsgevaar. Dit nadat een chauffeur met zijn auto in de gevel van het appartement op het gelijkvloers was binnen gereden. Stutten moest de brandweer uiteindelijk niet doen. De schade aan en in het appartement is wel aanzienlijk. De gevel onder het vensterraam is compleet vernield. Vrijdagvoormiddag kwamen medewerkers van Woonpunt Mechelen het puin ruimen en de voorgevel opnieuw dichten. Gewonden vielen er gelukkig niet. Het koppel was naar verluidt net gaan slapen op het moment dat het ongeval gebeurde. “Gelukkig maar”, klinkt het in de buurt.