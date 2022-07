Geldsom gestolen uit bestelwagen

Mechelen Fietser (15) zwaarge­wond naar het ziekenhuis na aanrijding met step-gebruiker

Een 15-jarige is bij een verkeersongeval op de IJzerenleen in het centrum van Mechelen zwaargewond geraakt. Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. De tiener werd met zijn fiets aangereden door een step-gebruiker. “De vijftienjarige verkeerde wel niet in levensgevaar”, weet politiecommissaris Koen Mortelmans.

