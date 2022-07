Geen prikletsels of tekens van vergifting gevonden na vermeend ‘needle spiking’ incident bij wedstrijd KV Mechelen

Mechelen Stad legt tweede Shopping Shuttle in: “Succes van gratis busjes verder uitbouwen”

Vanaf zaterdag zet Mechelen een tweede Shopping Shuttle in, tussen Mechelen-Zuid en het stadscentrum. “Mensen die bijvoorbeeld via de afrit Mechelen-Zuid of vanuit Kapelle op-den-Bos en Zemst onze stad binnenkomen om een dagje te shoppen, kunnen gratis parkeren op een plaats vlakbij en worden snel en veilig naar het stadscentrum gebracht”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.

