Geen al te slimme zet: man steelt portefeuille van Mechelse rechter op de dag van zijn proces

MechelenOp de rechtbank van Mechelen heeft een man uit Antwerpen afgelopen vrijdag een rechter bestolen. De Antwerpenaar moest er zich komen verantwoorden in een cybercrime-dossier. De man werd inmiddels opgepakt. Of hij opnieuw in de gevangenis zit, is nog niet duidelijk.

Het parket had de man uit Antwerpen recent gedagvaard nadat het hem verdenkt van informaticafraude. Afgelopen vrijdag moest hij er zich normaal gezien voor komen verantwoorden op de rechtbank in Mechelen. Hij zat hiervoor een tijdje in de gevangenis, maar mocht die als gunstmaatregelen anderhalve dag voor zijn verschijning op de rechtbank afgelopen vrijdag verlaten. De zaak kon toen niet worden gepleit.

Conciërge

De verdediging vroeg een kort uitstel omdat de man opnieuw wou worden verhoord. Dat was inmiddels al gebeurd, maar dat nieuwe verhoor zat nog niet in dossier en dus was de rechter akkoord met een kort uitstel. Wat zij op dat moment nog niet wist, was dat de Antwerpenaar kort daarvoor haar portefeuille had gestolen. Volgens onze informatie deed hij dat op het moment dat hij op zoek was naar het toilet in het Mechels gerechtsgebouw.

De diefstal werd pas na de zitting door de Mechelse rechter vastgesteld. Toen bleek ook dat hij het woongedeelte van de conciërge van het gerechtsgebouw had doorzocht en er ook daar vandoor was gegaan met een portefeuille. De politie van Mechelen-Willebroek kon vrij snel de verdachte identificeren. Diezelfde avond nog werd hij opgepakt en werd er een huiszoeking bij de man uitgevoerd.

Betrokken partij

Dat laatste gebeurde in opdracht van een Antwerpse onderzoeksrechter, hoewel de feiten in Mechelen waren gebeurd. Dat heeft te maken met de onafhankelijkheid van het onderzoek. De rechtbank in Mechelen is namelijk betrokken partij. Het parket in Mechelen bevestigt de feiten en arrestatie, maar of hij ook werd aangehouden, is niet bekend. Net zoals of de gestolen portefeuille werd teruggevonden tijdens de huiszoeking.

Binnenkort zal hij zich dus niet enkel moeten gaan verantwoorden voor zijn betrokkenheid in het cybercrime-dossier, maar ook nog voor de diefstallen in het Mechelse gerechtsgebouw.

