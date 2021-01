Gebouwen OVAM volledig ontruimd nadat er poederbrief aankwam

Brasschaat/Vlaanderen The Big Bounce trekt naar Vlaamse scholen: “We hopen alterna­tief te zijn voor afgelaste sportdagen of bos- en zeeklassen”

14 januari De organisatoren van The Big Bounce, een muziekfestival in combinatie met (enorme) springkastelen, trekken dit voorjaar met hun concept naar Vlaamse scholen. Na twee succesvolle edities op het domein De Ster in Sint-Niklaas willen de broers Jan en Guy Pluym niet nog eens jaar zonder The Big Bounce. “Scholen mogen buiten de muren niets organiseren dus wij hopen hiermee een perfect alternatief aan te bieden”, klinkt het bij de broers.