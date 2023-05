Gebied van 75 ha tussen kanaal en Zenne komt volledig in beheer van Natuurpunt: “Natuurwaarde zal er nog verder op vooruitgaan”

update Margareta­tun­nel in Mechelen opnieuw open voor verkeer na urenlange panne

De Margaretatunnel op de tangent (B101) in Mechelen is om 9.50 uur opnieuw geopend voor het verkeer. Dat meldt Politie Rivierenland op haar sociale mediakanalen. De tunnel was sinds woensdagavond 23 uur afgesloten door een elektriciteitspanne.