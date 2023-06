Gauwdief besteelt 85-jarige tijdens winkelen

Inbreker vlucht nadat buurvrouw lawaai opmerkt in garage

In de Beekstraat heeft een dief geprobeerd om in te breken in een garage. De dader werd plots opgemerkt door het lawaai dat hij had gemaakt. Vervolgens ging hij lopen. “De dief maakte geen buit, maar een raam van de garage raakte wel beschadigd”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.