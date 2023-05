Garagisten hoopvol na aanstelling artistieke coördinator

Geldsom gestolen uit personenwa­gen

Op de Battelsesteenweg hebben dieven ingebroken in een personenwagen. Het voertuig stond geparkeerd langs de openbare weg. Er werd een geldsom gestolen. Om in het voertuig te geraken werd geen braakschade aangericht. Volgens de politiezone Rivierenland was het voertuig niet-slotvast achtergelaten.