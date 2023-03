Frituur Paula bestaat 35 jaar: “Als coverband gecoverd worden, dat is een mooi eerbetoon”

We hebben afspraak met de ‘frituristen’ in eetcafé Friends, sinds de sluiting van café Boesjkammeree de nieuwe repetitieplek op woensdagavond. De resterende ‘oer-leden’ zanger-gitarist Bart Verwaetermeulen (58) en drummer Wim Wuyts (52) en ‘jonkie’ en bassist Bret Vlaeminck (28) zitten ons bij een glas frisdrank op te wachten. Toetsenist Jan Jacobs (44) en gitarist Bart Vergauwe (52) schuiven later aan. Samen vormen ze de Frituur Paula-bezetting sinds een jaar of zes. Voor ze naar hun ‘eierdozen’ repetitieplek boven vertrekken, hebben we het tussen de grappen en grollen door over de opmerkelijke verjaardag, maar blikken we ook terug op hoe het begon, hoewel daar eigenlijk niemand van de huidige bezetting bij was...