Frie Niesten legt eed af als gemeenteraadslid: “Stond niet in mijn planning”

voetbal eerste nationale Dreigt forfaitne­der­laag voor Rupel Boom? Match tegen Tienen na zeven seconden gestaakt door brand aan lichtmast: “Te vroeg voor conclusies”

De wedstrijd tegen Tienen was nog maar enkele seconden oud toen een van de lichtmasten in de hoek van het Gemeentelijk Parkstadion in Boom het begaf na een brand in een van de zekeringkasten. Omdat de schade niet binnen het half uur hersteld kon worden, zat er voor scheidsrechter Calluy niets anders op dan de wedstrijd definitief te staken. De KBVB beslist nu over het vervolg en of Rupel Boom een forfaitnederlaag aangesmeerd krijgt. Opvallend: ook tijdens de openingswedstrijd tegen Ninove vielen in delen van de tribune de lichten al uit.

4 september