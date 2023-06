Fré vertelt over hoe hij dader werd van intrafamiliaal geweld: “Door mijn frustraties belandde ik meermaals in gevangenis”

Een opmerkelijke getuigenis in de rechtbank van Mechelen woensdagochtend. Fré* (44) vertelde over hoe hij door middelenmisbruik zijn frustraties op een fysieke en emotionele manier uitwerkte op zijn gezin en ouders. Na meerdere keren in de cel te belanden, raakte hij nu betrokken bij een herstelkamer voor intrafamiliaal geweld. Dit Vlaamse project wil via een positieve manier gedetineerden drank, drugs en geweld doen afzweren om zelfs uiteindelijk zonder straf vrij te komen. “Ik besef nu dat het probleem niet bij justitie, de politie of mijn familie zat, maar bij mezelf”, vertelt Fré.