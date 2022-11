“Foto’s van onze zoon in het mortuarium doken op in cafés. In ruil voor een vat bier”: 24 jaar na ‘portiersmoord’ op Vincent (31) hopen ouders eindelijk rust te vinden

BASKETBAL VROUWEN EUROLEAGUE Vrouwen van Kangoeroes pakken eerste zege in EuroLeague na winst van Gerona (77-67)

Het drama van Hongarije is uitgewist. Na de pijnlijke nederlaag bij DVTK Therm kreeg de EuroLeague-debutant eindelijk waar het recht op had. Kangoeroes won van Gerona en schrijft zo een stukje geschiedenis. De eerste zege ooit in de prestigieuze EuroLeague is binnen.

10:33