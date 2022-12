FOTOREPORTAGE Op rioolbezoek, waar arbeiders nieuwe renovatietechniek toepassen

Mechelen Belgo Qatar Café wacht match tegen Kroatië niet af en bergt groot scherm al op: “Zelfs als we pinten gratis zouden weggeven, blijft volk thuis”

Nog voor de Rode Duivels hun laatste strohalm moeten grijpen tegen Kroatië houdt het Mechels Belgo Qatar Café het voor bekeken. Een keuze die initiatiefnemer Christian Lemable, bekend van ‘The Sky is the Limit’, naar eigen zeggen met pijn in het hart nam. “Maar zelfs als we de pinten gratis gaan weggeven, gaat het ons nog niet helpen”, klinkt het.

29 november