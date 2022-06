FOTOREEKS Vrijbroekpark haalt anderhalve ton vis uit vijver: “Nog eens zoveel te gaan”

Mechelen Brandje in bureauruim­te is snel onder controle

Op de terreinen van de Centrale Werkplaatsen NMBS langs de Bautersemstraat in Mechelen is er zondagnamiddag brand uitgebroken in een bureelcontainer. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Er moest wel nog even worden nageblust. De schade zou meevallen. Bij de brand raakte niemand gewond. Volgens de eerste vaststellingen is de brand kunnen ontstaan door een elektrisch probleem.

