FOTOREEKS Modestudenten ontwerpen kostuums voor Radio Botanique

Mechelen Auto botst tegen verlich­tings­paal: chauffeur (54) lichtge­wond

Op de Blarenberglaan in Mechelen is een auto tegen een verlichtingspaal gebotst. Volgens de vaststellingen van de lokale politiezone verloor de chauffeur kort voor het ongeval de controle over zijn voertuig. De 54-jarige autobestuurder raakte bij het ongeval lichtgewond.

15 juni