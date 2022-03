FOTOREEKS Maneblussers staan rijen dik voor eerste carnavalsstoet in drie jaar

voetbal eerste nationale Quentin Van Den Steen (Rupel Boom) wil in zes punten­match tegen Tienen basis leggen van mooi afscheid: “Rekenen is zinloos”

Quentin Van Den Steen moest vorig weekend al na een kwartier de wei in bij Rupel Boom als vervanger van de geblesseerde Bergiers. Het was het vijfde optreden van het seizoen voor de verdediger die zo met de meet in zicht eindelijk speelminuten vergaart bij de Steenbakkers. Dat worden wel meteen zijn laatste, want volgend seizoen komt Van Den Steen uit voor Tempo Overijse. Maar voor het zover is heeft de 20-jarige Assenaar nog een doel.

17 maart