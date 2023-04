FOTOREEKS: Erfgoeddag in Mechelen: "Van kantklossen tot tattoos... in het teken van dieren”

HOE ZOU HET NOG ZIJN MET... Johan Timmermans, die vijf jaar geleden afscheid nam van KV Mechelen: “De club is mijn eerste kind, dat zie ik nog altijd het liefst”

Maandag is het precies 20 jaar geleden dat Johan Timmermans aan het hoofd kwam te staan van KV Mechelen als eerste voorzitter na de fameuze redding. Hij zou het vijftien jaar blijven, tot zijn roemloze afscheid na het losbarsten van Propere Handen. Vijf jaar later is het einde van dat onderzoek naar wanpraktijken in het Belgisch voetbal nog niet afgerond en dus is Timmermans nog steeds niet welkom bij wat hij zijn “eerste kindje” noemt. “Maar ik heb het voetbal zeker niet verbannen uit mijn leven”, klinkt het.