Fotograaf Luc Perdieus (73) overleden: “Hij maakte de mooiste foto’s en nam er ook zijn tijd voor”

Perdieus overleed op zondag in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden, waar hij al enkele weken werd behandeld. “Op een korte tijd is hij snel achteruitgegaan. Hij had zelf ook een voorgevoel dat het niet meer goed ging komen”, reageert zijn zoon Stijn. Perdieus, geboren in Aalst, had decennialang een zaak aan de Leermarkt, waar hij onder andere werkte aan zijn Groot Mechels Smoelenboek. In 2007 en 2012 rolden ze van de persen. “Eigenlijk kan iedereen in mijn boek. Iedereen heeft een smoel, toch?”, sprak Perdieus in 2012. Niet alleen achter de lens voelde hij zich in zijn sas; Perdieus was ook een muzikant en toonde dat onder andere in de bandjes ‘Genen Drank, Gene Klank’ en ‘16 Tons’. “Een piano of accordeon...had het toetsen, dan kon hij ermee overweg", aldus Stijn.