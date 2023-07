Foodsavers Mechelen gaat samenwerken met Albert Heijn, sociale kruidenier La Luna opent vaker de deuren: “De vraag naar voedselhulp blijft stijgen”

REPORTAGE. “Waarom zou ik een voetbal­kamp volgen als ik later games wil maken?”: program­meer­kam­pen voor kinderen steeds populair­der

‘Hoe was het vandaag op kamp, schat?’ - ‘Goed, mama. Ik heb alles geleerd over void loop en pinMode in Arduino.’ Aan steeds meer Vlaamse keukentafels is deze zomer dit gesprek te horen, want kampjes waarbij kinderen leren programmeren zitten stevig in de lift. Wij lieten ons in Mechelen door een stel 8- tot 14-jarigen onderdompelen in de wondere wereld van micro:bit, LEGO Spike en Arduino. Spoiler alert: we begrepen er nog niet de helft van. “Maar allez, dat is toch keimakkelijk?”