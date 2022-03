Fietster gewond na botsing met andere fietser

Hallaar Vijf Oekraïense arbeiders verblijven bij Maurits (64) thuis: “Liever nu in Oekraïne vechten, dan werken in België”

Maurits Wouters (64) en zijn gezin uit Hallaar bieden momenteel onderdak aan vijf Oekraïense arbeiders. Het vijftal had lang voor de uitbraak van de oorlog in hun thuisland kamers geboekt bij de Airbnb van Maurits en maken, nu hun gezinnen in Oekraïne zitten, bange dagen mee. “Geld opsturen, meer kunnen we nu niet doen”, vertelt één van hen.

14 maart