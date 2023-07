Fietsster (54) gewond bij aanrijding

NET OPEN. Eline opent atelier, workshops­ruim­te en winkel aan Kruidtuin: “Hier koop je nog écht unieke stukken”

Eline Schaerlaeken (25) heeft de intrek genomen in een van de kiosken aan de Kruidtuin in Mechelen. Bezoekers vinden er niet alleen haar handgemaakte keramiek, maar kunnen ook zelf aan de slag. “Iedereen heeft vaak dezelfde dingen in huis staan, daar wil ik iets aan veranderen.”