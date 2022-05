Fietsster (33) aangereden door wagen

Regio Mechelen Van een cocktail­work­shop tot hippe handgemaak­te tassen: 7 leuke cadeautips en activitei­ten voor Moederdag in de regio Mechelen

In de provincie Antwerpen wordt Moederdag traditioneel op 15 augustus gevierd, maar elke gelegenheid is uiteraard goed genoeg om je mama in de bloemetjes te zetten. Gewoon omdat je moeder het verdient. Daarom hebben we naar aanleiding van de aankomende ‘Moederdag’ op zondag 8 mei voor jou 7 cadeaus en activiteiten opgelijst waar je haar ongetwijfeld heel blij mee zal maken. Van een cocktailworkshop in Rumst tot t-shirts voor ‘boysmoms’: ontdek hier hoe je van deze Moederdag de beste ooit maakt.

4 mei