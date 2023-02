Fietsster (28) gewond na aanrijding

Mechelen Duo krijgt 18 maanden met uitstel opgelegd voor inbraak bij hoogbejaar­de dame (97)

Een celstraf van 18 maanden met uitstel. Dat is de straf die twee mannen hebben opgelegd gekregen na een inbraak bij een hoogbejaarde dame in Mechelen. Verder werden ze ook nog veroordeeld voor een inbraak in een nachtwinkel en de inbraak in een bestelwagen.