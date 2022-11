Fietsster (18) gewond bij verkeersongeval

Willebroek Dieven stelen portefeuil­le uit wagen

Dieven hebben in de Jozef De Blockstraat in Willebroek ingebroken in een personenwagen. Het voertuig stond geparkeerd langs de openbare weg. De dieven gingen ervandoor met een portefeuille. Zo maakten ze onder meer enkele identiteitsdocumenten en geldsom buit. Om in het voertuig te geraken werd er een raam geforceerd.

9 november