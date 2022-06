Fietsers botsten tegen elkaar

Mechelen Rugzak uit auto gestolen

Bij een inbraak in een personenwagen heeft een dief een rugzak gestolen. Het voertuig stond geparkeerd op een openbare parking in de Spuibeekstraat. Om in het voertuig te geraken werd een raam ingeslagen. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.

19 juni