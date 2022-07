Fietsers botsten tegen elkaar

Mechelen Agentschap Wegen en Verkeer organi­seert bevraging over ‘Ontknoping van Mechelen’

Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseert een online bevraging over de ‘Ontknoping van Mechelen’. “We onderzoeken hoe een Westelijk Ringweg kan bijdragen aan de mobiliteit in en rond Mechelen, en horen ook graag de mening van iedereen die in Mechelen woont, werkt, of er regelmatig rijdt.”

24 juli