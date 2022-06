Fietsers botsen tegen elkaar

Mechelen Zwemmers deze zomer opnieuw welkom aan Keerdok: “Recreatief materiaal wordt voorzien”

In het open water van het Keerdok kan je vanaf dit weekend weer zwemmen. Het open waterseizoen werd vandaag feestelijk ingezet in de schaduw van Hotel Van der Valk. Dankzij de gunning van De Vlaamse Waterweg nv zet Stad Mechelen dit seizoen niet enkel in op open water zwemmen, maar krijgt dit – naast sportief en clubzwemmen - ook een recreatief karakter. “Iedere woensdag en zaterdag kan je komen plonsen in het water, dat een gunstige kwaliteitscontrole onderging door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Op woensdagen wordt recreatief materiaal van partners zoals AGB SAM en Buurtsport voorzien, op zaterdagen mogen zwemmers hun eigen gerief meebrengen. Daarnaast kan je op de overige dagen ook een sportief baantje trekken, of organiseren clubs zoals SP&O en RSCM trainingen en initiaties. Zo is er ‘Start 2 open water zwemmen’: een kennismaking met het open water voor iedereen die wel kan zwemmen, maar dit nog nooit in zwemzones zoals het Keerdok deed, en dit op een veilige manier wil leren", klinkt het.

24 juni