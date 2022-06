Fietser vlucht na aanrijding

Bonheiden Dokter Erika Vlieghe gehuldigd tijdens Dichters­avond in Bonheiden

Dokter Erika Vlieghe werd op donderdagavond in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Bonheiden in de bloemen gezet. Vlieghe, die als infectiologe in Vlaanderen bekendheid verwierf tijdens de coronacrisis, was er aanwezig als eregast van de Dichtersavond, een organisatie van lokale vereniging Dichters2820, het lokaal bestuur van Bonheiden, de bibliotheek, fotokring Close-Up, het kerkkoor en Oxfam Bonheiden. Ze vertelde er enkele anekdotes over haar jeugd in Bonheiden. De culturele avond werd aan elkaar gepraat door Erika’s nicht en lid van Dichters2820 Kavita Vlieghe.

