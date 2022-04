Fietser gewond bij aanrijding

Mechelen Heuptasje gestolen uit bestelwa­gen

In de Albert Geudensstraat hebben dieven ingebroken in een bestelwagen. Het voertuig stond geparkeerd langs de rijbaan. Om in het voertuig te geraken, werd een raampje ingeslagen. Eens binnen werd de bestelwagen doorzocht. Er werd een heuptasje gestolen. De daders worden opgespoord.

29 maart