Fietser en auto botsen: Fietser (24) lichtgewond

Van kastje dat niemand wil tot hebbedinge­tje: Hanne upcyclet meubeltjes met Furniturny

“Twee jaar geleden was dit nog een hobby waarmee ik mijn gedachten kon verzetten na een drukke shift in het ziekenhuis, nu is het een passie die ik graag deel.” Hanne Deneyer (27) uit Mechelen heeft het over haar Furniturny, het meubelzaakje dat ze ruim een jaar runt in haar garage. Ze schenkt oude kastjes een tweede, kleurig leven en toont anderen hoe het moet.