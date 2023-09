Fietser botst tegen voetgangster (87) op Bruul

Jazzathome blaast 20 kaarsjes uit ondanks valse noot bij aanvang: “De eerste editie leverde een gigantisch verlies op en mogelijk net daarom bestaan we nog”

Het muziekfestival Jazzathome is volgend weekend toe aan de 18de editie, maar mag tegelijk 20 kaarsjes uitblazen. Het is immers twee decennia geleden dat het succesconcept werd geboren in de schoot van JCI, al was dat dan met de nodige valse noten. “Maar net omdat het resultaat van de eerste editie ‘not done’ was, kwam er een tweede”, blikken de pioniers terug.