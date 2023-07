Fietser botst met geparkeerd wagen

Dieven op stap in Nekker­spoel

Dieven hebben twee keer toegeslagen in de wijk Nekkerspoel. In de Lakenmakersstraat braken ze in een woning in door een raam te beschadigen. Ze maakten een geldsom buit. Op een publieke parking in de Nekkerspoelstraat werd dan weer ingebroken in een voertuig, dit keer zonder sporen van braak na te laten. De dader(s) kon(den) de hand leggen op een gsm, portefeuille, juwelen en kledij.