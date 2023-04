Fietser (47) lichtgewond na aanrijding met auto

MIJN STAD. Het Mechelen van DJ Kurt Verheyen: “Een groot dorp waar iedereen elkaar wel een beetje kent. En daar ben ik trots op”

“Wat mijn stad betreft, kan ik heel chauvinistisch zijn.” Hij mag dan wel ten dans spelen in heel Vlaanderen — van Tomorrowland over Moose Bar tot Chiro- en trouwfeesten — maar toch klopt het hart van Kurt Verheyen (47) bovenal voor Mechelen. “Na de bekerfinale van KV Mechelen mocht ik beide combineren: draaien op een podium in het midden van het stadion!”