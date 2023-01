Fietser (45) gewond na aanrijding

Mechelen IN BEELD. Op verkenning in Mechels ‘spookhotel’: “Ooit megalomaan project, nu maken we er openlucht­mu­se­um van”

Na meer dan vijftig jaar krijgt het ‘spookhotel’ in het Mechelse Vrijbroekpark een nieuwe bestemming. Het restant van wat ooit een megahotel had moeten worden, zal tegen eind volgend jaar voor het eerst worden ontsloten voor het publiek met een nieuw wandelpad. Wij konden nu al op ontdekking door de kleurrijke ruïne, en deden dat onder de deskundige vleugels van parkmedewerkers Barbara Pardon en Marc Goossens. “Nu even opletten dat je je nek niet breekt.”

