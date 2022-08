Fietser (27) loopt lichte verwondingen op bij ongeval

Onklopbare Laurens Siemons is bekerheld van Mariekerke-Branst tegen Oostkamp: “Een stunt in plaats van dubbele cijfers”

Mariekerke-Branst werd zondag in het bekerduel met tweede nationaler Oostkamp negentig minuten lang met de rug tegen het eigen doel gedrukt, maar daar kon het rekenen op een weergaloze doelman. Laurens Siemons behoedde zijn ploeg voor een afstraffing (1-1) en kroonde zich daarna nog tot held in de strafschoppenreeks (3-4). Een heuse stunt van de neofiet in eerste provinciale die komend weekend derde nationaler Wellen ontvangt.

8 augustus