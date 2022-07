Fietsendieven krijgen celstraffen tot 1 jaar effectief

In mei 2022 zag een getuige hoe een 36-jarige man uit Charleroi samen met een 33-jarige kompaan een fiets probeerden te manipuleren aan de fietsenstalling van het station in Mechelen. De getuige verwittigde de politie en die kwam ter plaatse. Alleen waren de twee mannen op dat moment al gevlucht. Er volgde een zoekactie in de buurt en niet veel later kon de politie het duo arresteren.