Fietsen met de Canon van Vlaanderen als leidraad: in het spoor van de begijntjes van Lier naar Mechelen

Van Rubens en Wannes Van de Velde tot Borgerhout­se Reuskens en Ant­werp-Beerschot: zó kleurt Antwerpen de Vlaamse canon

Zestig zogenoemde ‘vensters’ in een werk van meer dan driehonderd pagina’s. Dat is het resultaat geworden van de langverwachte canon over twaalfduizend jaar Vlaamse geschiedenis. Uiteraard is de Koekenstad één van de meest prominente plaatsnamen die vermeld wordt. Zo gaat het over de vrijmaking van de Schelde en de schilderijen van Rubens, maar ook over de vrouwelijke verzetsstrijders tijdens WOII, de Reuskens van Borgerhout en de invloed van zowel Antwerp áls Beerschot op de volkse sportbeleving. Een bloemlezing.