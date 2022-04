Fietsen in tijdelijke stallingen Nekkerspoel moeten op 3 mei weg zijn

Mechelen Vrijbroek­park biedt kunst en avontuur aan in de ‘Wilgernis’

Wie op zoek is naar een activiteit tijdens de paasvakantie, moet beslist een kijkje gaan nemen in Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark in Mechelen. Daar kan je in de ‘Wilgernis’ een gezinswandeling maken én kunst ontdekken.

5 april