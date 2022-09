Fietsdrukke ochtendspits op Vesten goed verlopen: “Iedereen is veilig op school geraakt”

Bonheiden Bonheiden breidt aanbod van belonings­sys­teem voor kinderen die te voet of met de fiets naar school komen uit: “Gratis zwembeur­ten te verdienen in Nekkerpool”

Bonheiden heeft zijn beloningssysteem ‘Buck-e’ aangepast. Scholieren kunnen er vanaf dit schooljaar niet enkel mee betalen op de kermissen in de gemeente, maar ook gratis mee gaan zwemmen in de Nekkerpool. Het systeem werd in 2016 in het leven geroepen om de scholieren en hun ouders aan te zetten om met de fiets of te voet naar school te komen.

30 augustus