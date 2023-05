Fiets gestolen uit gemeenschappelijke garage

Inbreker van café Het Brughuis krijgt straf met uitstel: “De kansen zijn nu wel op”

Roberto D. uit Mechelen is door de rechtbank schuldig bevonden aan de inbraak in twee café’s. Waaronder in café Het Brughuis in Muizen. Hij drong die café’s toen telkens binnen via het keldergat. Er werd een straf met uitstel opgelegd.