Festival trekt academiejaar op gang: “Tiende meer nieuwe studenten”

MechelenTransit M daverde donderdag op zijn grondvesten voor Student Lift-Off, de officieuze start van het academiejaar in Mechelen. Het is een geslaagde start voor de Thomas More-hogeschool, met 10 procent meer nieuwe studenten.

Het gratis festival in september is intussen een vaste waarde. Donderdag werden 2.000 bezoekers verwacht voor de zevende editie, dat voor het eerst uitpakte met twee stages. Op de affiche onder meer Kurkdroog, DJ Licious en Voltrack, maar ook ander vertier in de vorm van spelletjes.

De organisatie was opnieuw volledig in handen van tweedejaarsstudenten Communicatie. ‘Student Lift-Off’ is voor hen een keuzevak. “’De studenten leren al doende en van a tot z hoe ze een festival moeten organiseren”, zegt docent Karen van den Bossche.

Student Lift-Off 2022. © Marc Aerts

6.230 studenten

De studenten zijn met veel dit academiejaar. “Op dit moment zijn er 6.230 studenten ingeschreven in onze opleidingen in Mechelen. Daarvan zijn er 2350 nieuwe studenten, dat is een stijging met 10% ten opzichte van vorig jaar”, zegt Thomas More-woordvoerder Veerle Heyvaert.

Voor een verklaring is het volgens haar nog te vroeg omdat de analyse nog moet gebeuren. Vorig jaar was de hogeschool ook wat gezakt. De business opleidingen trekken de meeste nieuwe studenten aan (+24%), maar ook de lerarenopleiding (+10%) en de media- en communicatieopleidingen (+ 12%) doen het erg goed.

Dat de lessen aan campus De Vest beginnen in een werfomgeving, zorgt volgens Heyvaert voor weinig hinder.

