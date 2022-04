Feestje in Oscar Van Kesbeeckstadion barst los: Racing Mechelen kampioen!

Mechelen Technopo­lis verwelkomt gratis op Formula Student Festival

Morgen zaterdag zetten drie Belgische Formula Student-teams samen met Melexis koers richting Technopolis voor het Formula Student Festival voor fans van Formula 1, Formula 2 en Formula E. Op het programma? Een parcours vol workshops (8 tot 14 jaar) en een gesprek over energie en de toekomst (vanaf 18 jaar). Uiteraard kunnen de deelnemers enkele blitse racewagens bewonderen. De toegang is volledig gratis, ook wanneer je geen dagticket voor Technopolis hebt. Inschrijven mag, maar is niet verplicht. Meer info hier.

22 april