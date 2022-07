Faculteit van het Mechels dialect vertelt over (on)recht

Rijmenam Opnieuw platen­beurs in zomerbar Imaginair: “Met standhou­ders van binnen- en buitenland”

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar hebben Heist Record Fair en Imaginair opnieuw de handen in elkaar geslagen voor een zomerse editie van hun Platen- en CD-beurs. Op zondag 31 juli kunnen muziekliefhebbers in de zomerbar langs de Oude Keerbergsebaan op jacht naar vinyl en cd’s. “Opnieuw zal de prachtig gerenoveerde Dijledonk-site van Imaginair in Rijmenam het decor vormen. De beurs vindt plaats in de majestueuze inkomhal, zodat de weersomstandigheden al zeker geen spelbreker kunnen zijn. De mensen van Imaginair zorgen voor de omkadering en de catering en de expertise van Heist Record Fair zorgt voor een kwalitatief muzikaal aanbod. Standhouders van binnen- en buitenland hebben hun komst al bevestigd”, deelt organisator Guido Van Woensel mee.

22 juli