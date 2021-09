Ezel Janneke krijgt broek aan tegen steekvliegen

Mechelen Zes medewer­kers van postver­deel­cen­trum in Mechelen in quarantai­ne na vondst van poeder­brief: “Bleek om rattenver­gif te gaan”

2 september De Mechelse hulpdiensten zijn woensdag massaal ter plaatse geroepen naar het postsorteercentrum van Bpost langs de Egide Walschaertsstraat in Mechelen-Zuid, waar een melding was gemaakt van een poederbrief. Een zestal medewerkers moest even in quarantaine, maar ‘s avonds werd duidelijk dat het om strychnine ging, een product dat gebruikt wordt in rattenvergif.