Ezel Janneke krijgt broek aan tegen steekvliegen: “Gedaan met wonden die zwart zien van insecten”

Duffel Universi­tair Psychia­trisch Centrum gaat voor rookvrije campus: “Stimuleren rokers om na te denken hoe vaak en waarom ze roken”

1 september Het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) in Duffel maakt werk van een rookvrij domein. De directie wil zo patiënten en medewerkers handvaten aanbieden voor een gezonde levensstijl. “Door vanaf 1 september roken enkel toe te staan op afgesproken plaatsen, creëren we niet enkel rookvrije wandelpaden en terrassen, maar stimuleren we rokers om na te denken over hoe vaak en waarom ze roken”, zegt Ronald Geeroms, directeur hoteldiensten UPC. “Aan de ingangen van de campus voorzien we signalisatie, en waar nodig ook asbakken, met de vraag om op de campus zelf niet te roken. Dit geldt voor alle wandelpaden, grasvelden, afdakjes aan voordeuren,...”