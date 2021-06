Extra wapen om overlast in recreatiezones tegen te gaan: amokmakers met plaatsverbod komen in centrale databank terecht

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gaf woensdagochtend in provinciaal domein De Nekker in Mechelen extra toelichting bij een omzendbrief die ze zopas verstuurde naar alle gouverneurs, burgemeesters en uitbaters van recreatiegebieden. Verlinden wil de betrokkenen extra middelen aanreiken om overlast in recreatiezones tegen te gaan. Op veel plaatsen is dat in de zomer een weerkerend probleem.

“De zomer is begonnen. Mensen willen weer buiten komen om mekaar te ontmoeten en gaan op zoek naar verfrissing. Die vrijheid moeten we mekaar gunnen, zeker na al die maanden met strenge maatregelen”, aldus Verlinden. “Net daarom kunnen we in recreatiezones geen enkele verstoring van de herwonnen vrijheid aanvaarden.”

Volledig scherm Minister Annelies Verlinden gaf toelichting tijdens een persbijeenkomst in De Nekker. © David Legreve

GAS-boete

Verlinden lanceert een toolbox, zeg maar een handleiding met tips om amokmakers te counteren. Verder geeft ze de politie meer mogelijkheden om potentiële problemen in de kiem te smoren. Als een burgemeester iemand die in het recente verleden de boel op stelten zette een (tijdelijk) plaatsverbod geeft, zullen de gegevens van betrokkene worden opgeslagen in een centrale politiedatabank. Plaatsverboden bestaan op zich al langer (sinds 2014 meer bepaald), maar omdat ze niet werden gelinkt aan een databank schoot die manier van werken zijn doel wat voorbij. Voortaan kan de politie bij een controle veel sneller achterhalen wie niet in de buurt mag komen van een bepaald domein.

“Dat is zeker een meerwaarde”, vindt Danny De Wit van De Nekker. “Bezoekers die met het openbaar vervoer komen - en dat zijn er nogal wat - kunnen bij het afstappen bijvoorbeeld meteen gecontroleerd worden. Wie niet aan De Nekker mag zijn, kan nu onmiddellijk worden teruggestuurd. Bij ons is het overlastprobleem beheersbaar, ook omdat we al geruime tijd bewakingsagenten inzetten. Maar elke bijkomende troef is natuurlijk welkom.” Wie een plaatsverbod negeert en wordt betrapt, riskeert een GAS-boete.

