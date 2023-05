Expoelstraat drie dagen onderbroken voor alle verkeer

Dieven doorzoeken geparkeer­de kampeerwa­gen: “Niets gestolen”

Langs de Jubellaan in Mechelen hebben dieven ingebroken in een kampeerwagen. Deze stond geparkeerd langs de rijbaan. De dieven doorzochten het voertuig. “Maar er werd niets gestolen”, weet Dirk Van de Sande van de lokale politiezone Rivierenland. “Om in het voertuig te geraken, beschadigden de verdachten het raam.”