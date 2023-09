Exotische paddenstoel duikt op in cohousingproject: “Hij verspreidt een kadavergeur”

VOETBAL JUPILER PRO LEAGUE Rafik Belghali draagt met assist bij aan negen op negen van KV Mechelen: “Interland­break geeft ons de tijd om verder te bouwen”

Malinwa duikt met een prima gevoel de interlandbreak in. Na Union en Westerlo werd nu ook Eupen geklopt - opnieuw feest Achter de Kazerne. Rechtsachter Rafik Belghali viel aan de rust in en zorgde voor de assist van de bevrijdende treffer van Lion Lauberbach. “Ik denk dat we vertrokken zijn voor een goed seizoen.”