Ex-werknemer bpost riskeert twee jaar cel voor diefstal en doorverkoop van postpakketten

Op 10 november 2022 werd de politie ingelicht door een bewakingsagent van bpost dat er verschillende postpakketten waren ontvreemd. Het ging telkens om pakketjes van Coolblue, Bol.com en Proximus. Intern onderzoek had uitgewezen dat de pakketten via de MyBpost-app werden afgeleid naar een andere plaats voor levering. Het ging telkens om pakjesautomaten in Mechelen, Antwerpen en Brussel. Op 10 november waren er camerabeelden van een man die de bewuste pakketten in Mechelen ging ophalen. Ook op 15 november werd de man duidelijk herkenbaar gefilmd toen hij in Brussel pakketten ging afhalen. Een dag later werd de man op heterdaad betrapt in Antwerpen.

“Voor dochter met autisme”

De man gaf meteen alles toe en legde zijn werkwijze uit. Hij was ontslagen bij bpost, maar had nog toegang tot de systemen via zijn laptop. Hij koos pakketten uit, veranderde de leveringsgegevens en verkocht nadien de goederen. Bij een huiszoeking die volgde, vond de politie 1.850 euro in briefjes van 50 en 100 euro, en ook een kleine cannabisplantage. De man zei al zo’n tien jaar hobbykweker te zijn en te verkopen aan gebruikers in de buurt. Het gerecht schat dat hij zo’n 36.000 euro winst maakte door de verkoop van verdovende middelen de laatste drie jaar.

Het parket vraagt een celstraf van twee jaar en een boete van 16.000 euro, eventueel met probatie-uitstel. De man vroeg een werkstraf of probatie-uitstel. “Zijn ‘hoger doel’ was zijn dochter, die aan een ernstige vorm van autisme lijdt en een dure behandeling volgt. Hij zocht een extra verdienste, dat was natuurlijk verkeerd”, klonk het. Een vonnis is er eind volgende maand.

