Evenveel sociale woningen, veel meer groen; Woonproject geeft Neerheide metamorfose

MechelenAannemer Willemen Construct is maandagochtend gestart met de afbraak van het eerste appartementsblok in de sociale woonwijk Neerheide-Overheide. De komende vier jaar maken 104 appartementen er plaats voor nieuwbouw. Woonpunt Mechelen maakt van de gelegenheid gebruik om het Pennepoelpark te vergroten om dat op termijn door te trekken tot aan Tivoli.

De acht woonblokken dateren uit de jaren 50 en 60 en voldoen niet meer aan de hedendaagse woonvereisten. Vandaar dat Woonpunt in 2017 al een stedenbouwkundige studie liet opmaken om samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de stad Mechelen de gehele site- woningen én openbaar dus - te vernieuwen.

“Waar we kunnen en het wenselijk is, kiezen we voor renovatie. Dit zijn echter sociale blokken uit het verleden; er wonen was niet aangenaam”, verklaart voorzitter van Woonpunt Arthur Orlians waarom de huidige acht gebouwen plaats maken voor vijf.

Volledig scherm Impressies van de toekomstige sociale woonwijk Neerheide-Overheide in Mechelen. © S3Architecten

Parkeergarages

Er komen 105 nieuwe appartementen. “Het aantal sociale woningen zal niet veel wijzigen, maar het uitzicht en het karakter van de wijk des te meer. Er komen moderne wooncomplexen met variaties in hoogte die beter in de omgeving inpassen. Aan weerszijden van de Neerheide komen ondergrondse parkeergarages”, licht hij toe.

De nieuwbouw zal bij afwerking in 2026 niet zijn aangesloten op het gasnet, maar verwarmd worden met warmtepompen. Dat is een primeur voor Woonpunt. “Goed voor het klimaat, maar vooral ook voor de portemonnee van onze huurders”, zegt de voorzitter.

Tiny Forest

De straat zoals we die nu kennen, houdt op te bestaan. Aan weerszijden van het woonproject blijft een stukje over als inrit naar de parkeergarages, de rest maakt plaats voor paden in het groen. Het Pennepoelpark zal overlopen in het groen van Neerheide-Overijheide: een Tiny Forest met 550 extra bomen.

“De vernieuwing van Neerheide-Overheide is niet alleen een meerwaarde voor de huurders van Woonpunt, maar zorgt voor een verhoging van de woon- en omgevingskwaliteit in Mechelen. Het project speelt ook in op maatschappelijke trends als vergrijzing en levenslang wonen”, zegt schepen van Wonen Greet Geypen. De renovatie kost zo'n 17 miljoen euro.

Roze blokken

Bedoeling is het groen van Neerheide-Overheide op termijn door te trekken tot aan het Tivolipark. Door het Oud Oefenplein dus. “De stedenbouwkundige studie voor die wijk is net klaar. Nu staan nog twee grote roze blokken midden in de wijk en kan je geen groene lus maken. Vandaar dat we die over vijf jaar zullen vervangen door kleinschaligere gebouwen”, zegt Orlians.

Gelijktijdig zullen ook de blokken van Vennekant worden vervangen door meer hedendaagse gebouwen. “De vernieuwing van het patrimonium van Woonpunt was noodzakelijk, maar het tempo is ongezien. Vanuit heel Vlaanderen wordt daar naar gekeken”, besluit burgemeester Alexander Vandersmissen.

